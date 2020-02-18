Об этом рассказал сегодня на брифинге глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

“По состоянию на этот час все наши позиции находятся под контролем наших войск”, – подчеркнул он.

Хомчак выразил мнение, что попытка штурма украинских позиций была осуществлена с целью захвата наблюдательных постов.

“Сегодня была не провокация. Сегодня пятая годовщина событий в Дебальцево. И противник показывает для их “мира”, что это была их победа. Мы расцениваем так, что они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью, наверное, показать своему населению, всем, перед кем они отчитываются, что “мы можем, мы захватили, продвинулись вперед на каких-то 500 м, 300 м”. Это война, и там каждый метр дорог. В тактическом плане, в оперативном плане, в принципе, оно в обстановке не меняет ничего. Но для людей, которые на войне, каждый метр, который они защищают, полит кровью и очень дорог”, – отметил Хомчак.

Комментируя свое заявление, что украинские воины покинули один из наблюдательных постов 72-й бригады, начальник Генштаба ВСУ объяснил, что это было необходимо для нанесения удара.

“Бойцы отошли. Это не позиция, а наблюдательный пункт. От него отошли, потому что туда нужно было наносить удар. Там был бой, они отошли. Наш “двухсотый” остался там, и “двухсотые” противника также находятся там. Там противника сейчас нет. Там работала наша артиллерия”, – рассказал Хомчак.

Он также проинформировал, что около 10:00 противник “запросил режим тишины, чтобы забраться своих убитых и раненных”. По данным Генштаба, оккупанты понесли потери: четверо погибших и шесть раненых.

“Сейчас работает Совместный центр координации и контроля для того, чтобы мы могли забрать оттуда нашего погибшего, а противник – своих… Сейчас ситуация контролируемая. Все резервы и подразделения работают согласно ранее принятым решениям”, – заявил Хомчак.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.