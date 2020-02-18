Об этом рассказал генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур, наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток”, – заявил он.
Также гендиректор лоукостера пояснил, что выполнять рейс будут три экипажа самолета, которые согласились на это добровольно.
“Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж… Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс”, – рассказал он.
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