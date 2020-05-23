Об этом сообщил в интервью DW министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“По железнодорожным перевозкам мы точно не будем повышать стоимость билетов”, — отметил Криклий.
По его словам, не должны повышаться цены на проезд и в городском транспорте.
“Я думаю, что и внутриобластной, и городской, где маршрутные такси, они тоже определенную цену заявили, поэтому они не будут увеличивать”, – заявил министр.
Кроме того, он считает нецелесообразным повышение цен на авиарейсы, поскольку после карантина количество пассажиров сократится (по сравнению с периодом до введения ограничений).
“Если мы хотим быстрее восстановить работу транспорта, то, наоборот, это должны быть доступные цены для того, чтобы этот психологический барьер и выход поэтапный из карантина скорее можно было бы преодолеть”, – подчеркнул Криклий.
В ходе интервью он также проинформировал, что железная дорога потерпела за первый квартал этого года 7 млрд грн убытков из-за снижения грузо- и пассажиропотока.
(На видео – с 4:40)
- Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что “Укрзализныця” возобновит пассажирские перевозки с 1 июня.
- “Укрзализныця” разработала план восстановления пригородного сообщения: предусмотрели две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.