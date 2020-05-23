После возобновления железнодорожных перевозок в Украине, которые ранее были прекращены из-за карантина, стоимость билетов на поезда повышаться не будет.

Об этом сообщил в интервью DW министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“По железнодорожным перевозкам мы точно не будем повышать стоимость билетов”, — отметил Криклий.

По его словам, не должны повышаться цены на проезд и в городском транспорте.

“Я думаю, что и внутриобластной, и городской, где маршрутные такси, они тоже определенную цену заявили, поэтому они не будут увеличивать”, – заявил министр.

Кроме того, он считает нецелесообразным повышение цен на авиарейсы, поскольку после карантина количество пассажиров сократится (по сравнению с периодом до введения ограничений).

“Если мы хотим быстрее восстановить работу транспорта, то, наоборот, это должны быть доступные цены для того, чтобы этот психологический барьер и выход поэтапный из карантина скорее можно было бы преодолеть”, – подчеркнул Криклий.

В ходе интервью он также проинформировал, что железная дорога потерпела за первый квартал этого года 7 млрд грн убытков из-за снижения грузо- и пассажиропотока.

(На видео – с 4:40)