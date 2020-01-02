После Нового года рейтинг Президента Владимира Зеленского будет снижаться, а число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, будет расти.

Об этом заявила директор Фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина в интервью “РБК-Украина”.

Она пояснила, что последние опросы показывают, что число украинцев, которые одобряют/не одобряют направление, в котором двигается страна, пока что приблизительно одинаковое. Но после Нового года число тех, кто считает путь неправильным, перевесит.

Также ожидается существенное снижение рейтинга Зеленского из-за трех невыполненных задач, которые украинцы считают наиболее важными.

“Первое – это война на Донбассе. Зеленский обещал, что она закончится, старается что-то делать, но пока война продолжается.

Второе задание – повышение благосостояния. Падения не было, но и такого роста, на который многие рассчитывали, особенно пенсионеры, тоже нет…

Третье – борьба с коррупцией. Пока что никого шумно не посадили. Какие-то движения есть, кого-то увольняют, но по факту никого не посадили”, – заявила Бекешкина.

Социолог пояснила, что пока что у украинцев остается надежда на Президента, потому как они считают, что “он наш, а они ему мешают”.

Она подчеркнула, что Зеленскому вряд ли удастся удержать высокий рейтинг на протяжении года президентства.

“Год – это очень много, у нас еще никто столько не выдерживал, если брать предыдущих президентов. Есть критическая точка, очень важная, – это решение ситуации с Донбассом… Это означает, что среди определенной части граждан он потеряет поддержку”, – пояснила она.

Также у украинцев есть страхи, связанные с тем, не рухнет ли гривна. Еще один фактор, который повлияет на рейтинг – то, как “интенсивно “мочат” волонтеров”.

Рейтинг действующего Президента Украины с начала осени сократился на 21%.