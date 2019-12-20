19 декабря закончилась переаттестация, в результате которой в Генпрокуратуре остались работать 680 прокуроров из 1400.

Об этом в интервью “РБК-Украина” заявил главный военный прокурор Виктор Чумак.

Он пояснил, что когда пришел работать в ГПУ, то в ведомстве было около 1400 прокуроров, а после аттестации из осталось 680. Он подчеркнул, что речь идет только о Генпрокуратуре, а не о местных.

“Мы просто начали чистить “рыбу с головы”. “Хвост”, конечно, еще остается нечищеный, но уже гораздо легче. Потому что когда ты начинаешь, например, выкидывать из системы каких-то районных прокуроров, то эффекта никакого не будет. “Голова” же остается та же, а меняются только “руки”, которые деньги носили”, – сказал Чумак.

По его словам, проведение переаттестации в ГПУ, это своего рода “революция всей системы уголовной юстиции”.

“Все работает. А общество даже этого не увидело и не почувствовало. Хотя это произошла революция. Не просто для Генпрокуратуры, а для всей системы уголовной юстиции. Последствия этой революции общество будет разгребать через год”, – отметил он.