Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

“Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отстранены от должностей заместитель Педоса – начальник криминальной полиции, а также руководитель оперативной службы. Согласно информации на сайте винницкой полиции, начальником криминальной полиции является Александр Цымбалюк.

Причиной таких решений в МВД назвали “грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений”.

Согласно информации источников #Букв, отстранение от должностей, в том числе, связано с сегодняшней резонансной перестрелкой в Броварах.

Связь кадровых решений в винницкой полиции со стрельбой косвенно подтвердил глава МВД Арсен Аваков на встрече с президентом Владимиром Зеленским. По словам министра, конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов”.

Аваков уточнил, что в столкновении участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы. Еще одна группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.

“Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области”, – отметил Аваков.

По информации главы МВД, группа из Винницкой области – сотрудники одной из охранных фирм.

Аваков подчеркнул, что сейчас устанавливаются личности тех, кто направлял вооруженных людей из Винницы. Он также пообещал “сделать кадровые выводы по Винницкой области”.

“Почему выпустили такую группу людей, пусть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать”, – заявил министр.

Аваков добавил, что по факту стрельбы были задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Объявлен план перехвата для задержания организаторов.