Об этом новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью “Европейской правде”.
Она считает присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner, то есть к программе расширенных возможностей НАТО, – ред.) очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса.
“Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе”, – сказала Стефанишина.
Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
Стоит отметить, что преимуществами нового статуса Украины в НАТО являются: углубленный обмен разведданными; доступ к учениям, на которые приглашают партнеров расширенных возможностей НАТО; приоритетный доступ к оценкам и сертификации подразделений, привлеченных к силам реагирования НАТО; повышение уровня совместимости Украины и Альянса.
На данный момент Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.
При этом, статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.
- Сегодня стало известно, что Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
- Ранее министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерских отношений с Украиной и Грузией.
- В январе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки на присоединение Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.