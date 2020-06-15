Украина стремится к членству в Североатлантическом альянсе после получения статуса партнера по расширенным возможностям.

Об этом новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью “Европейской правде”.

Она считает присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner, то есть к программе расширенных возможностей НАТО, – ред.) очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса.

“Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе”, – сказала Стефанишина.

Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Стоит отметить, что преимуществами нового статуса Украины в НАТО являются: углубленный обмен разведданными; доступ к учениям, на которые приглашают партнеров расширенных возможностей НАТО; приоритетный доступ к оценкам и сертификации подразделений, привлеченных к силам реагирования НАТО; повышение уровня совместимости Украины и Альянса.

На данный момент Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

При этом, статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.