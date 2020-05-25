Об этом в эфире “Громадского радио” заявил адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко – Тарас Беспалый.

“20 числа состоялась пресс-конференция (Владимира Зеленского, – ред.), и буквально в этот же день очень резко заместитель генпрокурора изменил всю группу прокуроров. То есть люди, которые занимались этим делом почти 3,5 года, в один день их всех убрали из этого дела, поставили новую группу прокуроров. На следующий день эта группа прокуроров приняла решение об изменении подозрения всем троим подозреваемым, и уже через сутки приняла решение о завершении досудебного расследования. Ничем другим, как фарсом, я это назвать не могу”, – подчеркнул Беспалый.

По его словам, прокуроры переписали подозрение, поскольку доказательств первоначальной версии не хватает. Поэтому сейчас происходит ситуация, когда под существующие доказательства подгоняют подозрение, чтобы “хоть как-то дело запихнуть в суд”.

“Переписали это подозрение, потому что фактически доказательств той версии, что была с самого начала, реально стало недостаточно. За почти полгода новых доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении этого преступления, не нашли. Поэтому сейчас сложилась ситуация, когда фактически под те доказательства хоть как-то подгоняют это подозрение, чтобы она была хотя бы более-менее обоснованной и чтобы ее хоть как-то запихнуть в суд”, – рассказал адвокат.

(На видео – с 1 часа 27 мин.)

На своей странице в Facebook он проинформировал, что сегодня в 14:00 в Печерском районном суде Киева состоится заседание по ходатайству прокуратуры о продлении содержания Юли Кузьменко под стражей.

“Случилось, как мы и предполагали: на заседание по изменению меры пресечения прокуроры не явились, зато по их ходатайству назначили заседание очень быстро, да еще и на удобного для ГПУ (Офиса генпрокурора, – ред.) судью”, – написал он.

Стоит отметить, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что его “затянули” в дело о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что если в качестве подозреваемых “нашли не тех людей и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения, они понесут ответственность”.