После обнародования прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука были усилены меры безопасности в Правительстве и Парламенте.

Об этом в комментарии #Буквам рассказал глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

На вопрос, есть ли уже понимание, кто записывал разговоры в Кабмине, Арахамия выразил мнение, что это мог быть кто-то из участников встречи. Нардеп уточнил, что это его личное предположение.

“Я не разбирался глубоко в этой теме, но мое мнение, что писал кто-то из участников встречи. Кто именно – это уже теории заговора. Кабинеты проверили (на предмет прослушки), в кабинетах ничего нет”, – отметил нардеп.

Арахамия уточнил, что после этого были ужесточены охранные меры.

“После этого сильно ужесточилась тема охраны, и к Разумкову уже с телефоном не зайдешь. Также и по Кабмину и министрам. Это не очень удобно: если заседание по полтора часа, то потом выходишь, а у тебя 100 пропущенных звонков”, – рассказал он.

Как известно, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.