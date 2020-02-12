Новоназначенный исполняющий обязанности главы правления "Одесского припортового завода" (ОПЗ) Николай Синица, который будет получать зарплату в размере 630 тысяч гривен в месяц, попросил уменьшить свою зарплату в 10 раз.

Об этом сообщает информагентство “Украинские новости” со ссылкой на письмо и.о. директора завода.

Ранее #Буквы сообщали, что в статье 5 документа “Условия материального обеспечения руководителя” прописано, что и.о. директора ОПЗ “начисляется и выплачивается заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов” работника завода.

Источник #Букв в Фонде государственного имущества Украины сообщил, что оклад работника ОПЗ составляет 10 тысяч 500 гривен.

Таким образом, зарплата Синицы составит 630 тысяч гривен в месяц.

Также ему может выплачиваться премия за квартал или год. Ее размер будет определять наблюдательный совет ОПЗ.

Кроме того, Синице может раз в год устанавливаться материальное вознаграждение “за эффективное управление имуществом”.

Руководителю ОПЗ будет предоставляться отпуск длительностью 24 календарных дня с сохранением зарплаты.

В случае расторжения контракта по инициативе работодателя Синице выплатят выходную помощь в размере шестимесячного заработка (если расторжение не спровоцировано невыполнением обязанностей).

После публикаций в СМИ Синица обратился в Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины и Наблюдательный совет предприятия с просьбой об уменьшении собственной заработной платы в 10 раз.

“Считаю, что финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную Контрактом”, – написал Синица.

Несмотря на это, Синица просит уменьшить его заработную плату, установив ее на уровне оклада предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко, которая составляла около 60 тыс. гривен.

“Прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления – директора ПАО “ОПЗ”, – говорится в письме.

До назначения в ОПЗ Николай Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности “Украинского государственного аэрогеодезического предприятия”.

Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов “Два гуся”. Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от ВО “Свобода”.