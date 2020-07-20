После слухов о беременности пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своем молодом человеке. Девушка не захотела называть его имя, но намекнула, что он занимается политикой.

Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

Стоит отметить, что интервью Мендель давала на русском языке.

Мендель ответила на вопрос о том, кого бы она взяла с собой, если бы ей год пришлось находиться на необитаемом острове.

“Я бы взяла своего молодого человека. Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто”, – сказала Мендель.

Пресс-секретарь главы государства добавила, что прилагает определенные усилия, чтобы никто не знал имя ее парня.

“Я не думаю, что кто-то знает, кто это… Пускай пока будет так”, – отметила она.

Также девушка отметила, что, скорее всего, так будет до конца ее каденции. Мендель отметила, что ей действительно не хватает времени на личную жизнь из-за плотного рабочего графика.

“Его не хватает, ни у него, ни у меня. Я не знаю, как-то, где-то это получается”, – сказала она.

При этом журналистка спросила, занимается ли избранник Мендель политикой. На что девушка ответила: “Ну, такое”.

Также она добавила, что ее парень не работает в Офисе президента.

“Нам пришлось пройти этот период, когда он немного удивлялся. Он говорил, что читает обо мне, смотрит, что пишут. По его словам, у него возникла дискоординация, потому что в том пространстве я одна, а здесь другая”, – поделилась Мендель.

Ранее основатель партии “5.10” Геннадий Балашов на своем канале в YouTube рассказал, что в правительственном квартале стали распространяться слухи о том, что Мендель и Зеленский – любовники. Более того, по его словам, есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.

Юлия Мендель назвала фейком свою якобы беременность от главы государства.