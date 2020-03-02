Российская Instagram-блогерша Екатерина Диденко, на дне рождения которой в бане погибли ее муж и друзья, пошла на ток-шоу к Андрею Малахову.

Об этом она сама сообщала на своей Instagram-странице.

По словам Диденко, тема выпуска шоу Малахова должна была быть “очень грустной”.

При этом она пообещала рассказать подробности позже.

Также сообщается, что на телевизионное шоу вместе с ней пришли подруги.

Ранее, 29 февраля, Диденко рассказывала о своем шоковом состоянии после гибели друзей и мужа.

Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя (дочь) проснулась и говорит: “А где папа?” Не знаю, что ей сказать”, – говорила она.