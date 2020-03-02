Об этом она сама сообщала на своей Instagram-странице.
По словам Диденко, тема выпуска шоу Малахова должна была быть “очень грустной”.
При этом она пообещала рассказать подробности позже.
Также сообщается, что на телевизионное шоу вместе с ней пришли подруги.
Ранее, 29 февраля, Диденко рассказывала о своем шоковом состоянии после гибели друзей и мужа.
Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя (дочь) проснулась и говорит: “А где папа?” Не знаю, что ей сказать”, – говорила она.
- Напомним, в Москве Instagram-блогерша Екатерина Диденко решила отпраздновать свой день рождения в одном из банных комплексов. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.