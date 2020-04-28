Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Уточняется, что Андрей Садовый сделал тест на коронавирус в субботу, 26 апреля, из-за повышенной температуры.

“Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье была чуть повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую – лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что как-то пройдет”, – рассказал сам мэр.

Отмечается, что во Львовской области и Львове зафиксировано 371 случай заражения коронавирусом. 13 людей умерли от COVID-19.