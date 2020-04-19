Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что многие украинцы не придерживались рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и посещали церковь.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Вследствие чего на 4-5 день зафиксирован рост числа заболеваний коронавирусом.

Сейчас в Украине на COVID-19 болеет 358 детей, из них 199 – молодые 9 лет. Лечение каждого ребенка проходит под полным контролем Министерства здравоохранения Украины.

По словам Степанова, медики значительно увеличили количество тестирований методом ПЦР.

“Ранее за 10 дней мы делали примерно тысячу таких тестов, а сейчас это уже около 5 тыс. тестов”, – сказал он.