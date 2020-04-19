Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Вследствие чего на 4-5 день зафиксирован рост числа заболеваний коронавирусом.
Сейчас в Украине на COVID-19 болеет 358 детей, из них 199 – молодые 9 лет. Лечение каждого ребенка проходит под полным контролем Министерства здравоохранения Украины.
19.04.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова
Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Неділя, 19 квітня 2020 р.
По словам Степанова, медики значительно увеличили количество тестирований методом ПЦР.
“Ранее за 10 дней мы делали примерно тысячу таких тестов, а сейчас это уже около 5 тыс. тестов”, – сказал он.
- По состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.