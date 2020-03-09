Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
Уточняется, что справочное значение официального курса гривны, которое соответствует средневзвешенному курсу сделок, на 10 марта установлено на 12,66 копеек дешевле.
Таким образом, после длительных выходных американский доллар по курсу Национального банка будет стоить 24,87 гривны.
Отмечается, что 6 марта американский доллар на закрытии межбанка стоил 24,7 украинской гривны, а евро – 28,34 гривны.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- 9 марта на Лондонской фондовой бирже произошел обвал акций российских компаний – причиной стал обвал нефтяных цен.
- Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года.