После длительных праздников и выходных украинская гривна подешевеет по отношению к доллару.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Уточняется, что справочное значение официального курса гривны, которое соответствует средневзвешенному курсу сделок, на 10 марта установлено на 12,66 копеек дешевле.

Таким образом, после длительных выходных американский доллар по курсу Национального банка будет стоить 24,87 гривны.

Отмечается, что 6 марта американский доллар на закрытии межбанка стоил 24,7 украинской гривны, а евро – 28,34 гривны.