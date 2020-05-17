Такое мнение выразил в интервью “ВВС Украина” глава Национального банка Яков Смолий.
По его мнению, в первую очередь украинцы начнут тратить средства, которые у них есть, потому существует “определенный отложенный спрос”.
“Мы не ожидаем, что (после завершения карантина, – ред.) все побегут покупать доллары. Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у него еще есть, потому что существует определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным. Мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций”, – отметил Смолий.
Глава НБУ напомнил, что “системные банки” имеют возможность предоставлять услугу обмена валюты онлайн – через банковские приложения. Наличные деньги были доступны для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, “которые не закрывались на карантин”.
“Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело”, – заявил Смолий.
Он также заверил, что для НБУ “колебания курса не являются какой-то страшилкой”, с этим в финучреждении научились справляться.
“Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 млрд долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения. Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы. За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении. Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся”, – подчеркнул Смолий.
- Международные резервы Украины в течение апреля 2020 года выросли на 3,1 % (800 миллионов долларов) и по состоянию на 1 мая составляли 25,69 миллиарда долларов.
- В течение 2 – 6 марта 2020 года Нацбанк продал на межбанке 307 млн долларов США для сдерживания курса гривны. 11 марта НБУ продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а днем ранее – $270 млн. Тогда в Национальном банке заявляли, что готовы и дальше продавать доллары на межбанковском валютном рынке для сдерживания курса гривны.