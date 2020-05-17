После завершения карантина, введенного в Украине в связи со вспышкой коронавируса, спрос на валюту среди украинцев резко не повысится.

Такое мнение выразил в интервью “ВВС Украина” глава Национального банка Яков Смолий.

По его мнению, в первую очередь украинцы начнут тратить средства, которые у них есть, потому существует “определенный отложенный спрос”.

“Мы не ожидаем, что (после завершения карантина, – ред.) все побегут покупать доллары. Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у него еще есть, потому что существует определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным. Мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций”, – отметил Смолий.

Глава НБУ напомнил, что “системные банки” имеют возможность предоставлять услугу обмена валюты онлайн – через банковские приложения. Наличные деньги были доступны для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, “которые не закрывались на карантин”.

“Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело”, – заявил Смолий.

Он также заверил, что для НБУ “колебания курса не являются какой-то страшилкой”, с этим в финучреждении научились справляться.

“Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 млрд долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения. Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы. За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении. Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся”, – подчеркнул Смолий.