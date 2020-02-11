11 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своего Офиса и назначил вместо него Андрея Ермака. Украинцы обеспокоены таким шагом. Кто же теперь будет шептать на ушко, громко смеяться на брифингах и обнимать молоденьких журналисток?

#Буквы решили, что Богдану надо уйти по-английски, а перед этим – напомнить о том, как экс-руководитель ОПУ стал главным героем фотожаб 2019-го.

Так, если взять все события, связанные с господином Богданом, можем представить, какие бы советы он мог бы оставить своему преемнику Ермаку.

Будь собой. Не скрывай настоящие чувства. Люди это оценят.

И на самом деле оценили.

Самоирония должна быть твоей сильной стороной.

Брифинги брифингами. Но не забывай отдыхать. Не важно в Сан-Тропе или на коленях у любимой.

Пока вся страна отмечала День независимости, глава Офиса президента Андрей Богдан находился вдали от Родины и отсутствовал на официальных мероприятиях в Киеве.

Нашлись и защитницы, которые были “too close”, но лучше бы не начинали.

Танцуй так, как будто тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали.

Иди тогда, когда знаешь, что можешь вернуться в любой момент.

Старайся всех убедить в своей правоте. Правда за тобой, если искренне веришь.

Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого.

Навсегда сохрани в себе маленького мальчика. Только так мы можем по-детски радоваться жизни.