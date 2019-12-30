19:00 Последний бой Владимира Кличко признан лучшим за последнее десятилетие
18:59 Украина сдает позиции на всех фронтах, – Геращенко
18:55 «Нафтогаз» запустил информцентр с актуальными новостями о транзите газа из РФ
18:25 «Укрзализныця» получит из США еще 40 локомотивов General Electric
17:52 Человек может чувствовать касания за пределами своего тела — ученые
17:29 Обама назвал лучшие книги, сериалы и фильмы 2019 года
16:36 Помпео подтвердил визит в Украину
15:37 У Шуфрича объяснили его скандальные фото с убитыми животными
15:21 Роналду стал лучшим бомбардиром УЕФА в 2019 году
14:56 Украинцы хотели посмотреть мультфильм о «Короле Осле», которого сравнили с Зеленским, но не нашли
12:25 Моравецкий заявил, что Путин много раз лгал о Польше
11:29 Минсоцполитики не будет запрещать секонд-хенды
10:40 Освобожденный украинец Василий Савин назвал имена тех, кто был с ним в колонии, но их не обменяли
09:11 Вчера в результате обмена освобождены четверо украинских спецназовцев
08:51 Лучшие фото 2019 года по версии National Geographic
07:59 За год 500 самых богатых людей мира увеличили свои капиталы на 25%
07:35 Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 47 человек
07:10 Самым молодым миллиардером 2019 года стала модель Кайли Дженнер
02:02 В Сеть попали фото нардепа Шуфрича с убитыми животными
Эксклюзив
01:18 Боевики «ДНР/ЛНР» уже давно требовали от Киева обменять «беркутовцев»
00:43 Беркутовцы, террористы и убийцы: кого отдала Украина, чтобы освободить из плена своих
00:10 В церкви в Техасе произошла массовая стрельба: 3 погибших

29 декабря

23:59 В ОРДЛО отказались ехать 17 человек, еще 30 не захотели участвовать в обмене, – Лутковская
23:24 Зеленский пообещал завершить расследование «дела Майдана»
22:58 Зеленский объяснил, почему 6 освобожденных из плена остались на оккупированном Донбассе

Последний бой Владимира Кличко признан лучшим за последнее десятилетие

Бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим боксерским поединком десятилетия.

Понедельник, 30 декабря 2019, 19:00

Об этом сообщает издание Boxing News.

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO состоялся 29 апреля 2017 года на лондонском стадионе Уэмбли.

Поединок между Кличко и Джошуа, на кону которого стояли чемпионские пояса IBF, WBA (Super) и IBO, завершился поражением украинца в 11 раунде.

В поединке оба боксера в пятом и шестом раундах побывали в нокдауне.

В 11 раунде Джошуа попал апперкотом в подбородок Кличко: спортсмен упал на ринг. Через несколько секунд он поднялся, однако Джошуа снова пробил защиту Кличко — второй нокдаун.

Рефери снова продолжил бой, но уже через несколько секунд Джошуа прижал Владимира к канатам и начал забивать. Тогда рефери остановил поединок.

Напомним, в августе 2017 года Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру.

Боксерский поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим поединком 2017 года по версии журнала The Ring.

Поединок между чемпионом IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимира Кличко (64-5, 53 КО) вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории.

Теги: Джошуа, боксерский поединок, Владимир Кличко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!