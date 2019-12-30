Последний бой Владимира Кличко признан лучшим за последнее десятилетие

Об этом сообщает издание Boxing News.
Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO состоялся 29 апреля 2017 года на лондонском стадионе Уэмбли.
Поединок между Кличко и Джошуа, на кону которого стояли чемпионские пояса IBF, WBA (Super) и IBO, завершился поражением украинца в 11 раунде.
В поединке оба боксера в пятом и шестом раундах побывали в нокдауне.
В 11 раунде Джошуа попал апперкотом в подбородок Кличко: спортсмен упал на ринг. Через несколько секунд он поднялся, однако Джошуа снова пробил защиту Кличко — второй нокдаун.
Рефери снова продолжил бой, но уже через несколько секунд Джошуа прижал Владимира к канатам и начал забивать. Тогда рефери остановил поединок.
Напомним, в августе 2017 года Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру.
Боксерский поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим поединком 2017 года по версии журнала The Ring.
Поединок между чемпионом IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимира Кличко (64-5, 53 КО) вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории.
- Стриминговая платформа DAZN предложила украинскому боксеру Владимиру Кличко контракт на 40 миллионов долларов за проведение трех поединков на ринге.