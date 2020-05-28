Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Участие в празднике можно взять завтра в 12:15.

“К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник “Последнего звонка – 2020” организовали онлайн на телеканале “Киев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время “Последнего звонка” на телеканале будут звучать поздравления, теплые слова о школе, учителей, учеников и родителей, которые особенно важны для каждого в этом году.

Также в течение дня там будут транслировать специальные программы, посвященные празднику “Последнего звонка – 2020”.