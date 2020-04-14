Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проигнорировал советы от народных депутатов, которые готовы были предоставить свою помощь в вопросах разработки стратегических решений в свете последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она напомнила, что как только в Украине началась эпидемия коронавируса, а также появилась необходимость разработать стратегические пути выхода из экономического кризиса, нардепы от разных политсилы предложили свою помощь Правительству.

В частности, представители “Батькивщины”, “Голоса”, “Европейской Солидарности” и “Слуги народа”, а также парламентские депутатские группы, заявили о готовности отойти от оппозиционной риторики и войти в Антикризисный штаб, действия которого были бы направлены на разработку реальных шагов по выходу страны “из экономической ямы”.

Изначально руководство Рады проводило встречи и консультации, на которых лидеров фракций дискутировали и обменивались мнениями с представителями Правительства. В Парламенте рассчитывали на то, что после таких встреч будет создан Антикризисный штаб, где уже разработают конкретные стратегические шаги.

Но на днях Премьер-министр сообщил о создании не Антикризисного штаба, а Совета по экономическому развитию Украины. При этом, ни одного нардепа в этот орган не пригласили.

Вместо этого Раде предложили сформировать аналитическую, дискуссионную и экономико-стратегическую платформы, куда войдут нардепы, эксперты и “все желающие”.

Кондратюк сомневается, что таким образом “коммуникации заработают”.