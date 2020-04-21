В Сети опубликовано видео, демонстрирующее ужасающие последствия масштабных лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Видеозапись появилась на Facebook-странице компании Dronarium.

Съемки проводились в течение нескольких дней при помощи дрона.

“Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт. Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область”, – говорится в подписи к видео.

На записи можно увидеть полностью уничтоженные огнем дома и дотла выгоревшие гектары леса.

После пожаров. 80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным. Репортажка “на коленке” Опубліковано Dronarium Украина Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Еще одну видеозапись, демонстрирующую масштабы бедствия, опубликовал украинский режиссер Стас Капралов. Съемки также проводились при помощи дрона.

“Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы”, – написал режиссер на своей странице в Facebook.



Согласно последним данным ГСЧС, в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области продолжаются пожары. При этом подчеркивается, что угрозы объекту “Укрытие” Чернобыльской АЭС, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.