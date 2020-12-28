Послы ЕС одобрили временное соглашение с Британией после Brexit

Об этом сообщил представитель Совета постоянных представителей ЕС Себастьян Фишер в Twitter.
“Зеленый свет для сделки после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021”, – написал Фишер.
Соглашение, которое завершил девять месяцев переговоров, теперь будет одобрено всеми 27 правительствами ЕС в письменной форме до 14:00 по Гринвичу во вторник.
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по Brexit.
- В Европейском Союзе заявляли, что готовы пойти на компромисс в переговорах с Великобританией о торговом соглашении после Brexit, если Лондон будет более реалистичен в своих ожиданиях.
- 6 декабря возобновились решающие переговоры о заключении торгового соглашения между Соединенным Королевством и Евросоюзом, которое вступит в силу после завершения переходного периода Brexit.