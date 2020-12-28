Послы ЕС одобрили временное соглашение с Британией после Brexit

Послы правительств Европейского союза единогласно одобрили заявление о торговом соглашении между ЕС и Великобританией.

Об этом сообщил представитель Совета постоянных представителей ЕС Себастьян Фишер в Twitter.

“Зеленый свет для сделки после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021”, – написал Фишер.

Соглашение, которое завершил девять месяцев переговоров, теперь будет одобрено всеми 27 правительствами ЕС в письменной форме до 14:00 по Гринвичу во вторник.