Covid-19 Украина

обновлено 28.12.2020 в 17:02

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Послы ЕС одобрили временное соглашение с Британией после Brexit

Послы правительств Европейского союза единогласно одобрили заявление о торговом соглашении между ЕС и Великобританией.

Понедельник, 28 декабря 2020, 18:21

Об этом сообщил представитель Совета постоянных представителей ЕС Себастьян Фишер в Twitter.

“Зеленый свет для сделки после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021”, – написал Фишер.

Соглашение, которое завершил девять месяцев переговоров, теперь будет одобрено всеми 27 правительствами ЕС в письменной форме до 14:00 по Гринвичу во вторник.

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по Brexit.
  • В Европейском Союзе заявляли, что готовы пойти на компромисс в переговорах с Великобританией о торговом соглашении после Brexit, если Лондон будет более реалистичен в своих ожиданиях.
  • 6 декабря возобновились решающие переговоры о заключении торгового соглашения между Соединенным Королевством и Евросоюзом, которое вступит в силу после завершения переходного периода Brexit.
Теги: Brexit, торговое соглашение, Великобритания, ЄС

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