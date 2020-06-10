Послы Европейского союза (ЕС) поддержали решение продолжить "крымский пакет" санкций против России еще на один год.

Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины в Европейском союзе Николай Точинский.

Срок действия “крымских” санкций против России истекает 23 июня 2020 года.

“Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, наложенных на РФ за агрессию против Украины, продолжается. “Крымский пакет” будет продлен еще на год. Благодарен нашим европейским партнерам за их неизменную поддержку Украине”, – написал Точинский.

Санкции за аннексию Крыма против России были введены в июне 2014 года, и ежегодно один продлеваются. Последний раз их продлили 12 июня 2019 года.

Согласно процедуре, теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС и обнародовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

Санкции ЕС – это индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которые ответственные за нарушение территориальной целостности Украины, а также экономические санкции.

Эти ограничительные меры предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма; инвестиции в Крым; международный туризм в Крыму; экспорт ряда товаров и технологий в Крым.