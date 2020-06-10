Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины в Европейском союзе Николай Точинский.
Срок действия “крымских” санкций против России истекает 23 июня 2020 года.
“Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, наложенных на РФ за агрессию против Украины, продолжается. “Крымский пакет” будет продлен еще на год. Благодарен нашим европейским партнерам за их неизменную поддержку Украине”, – написал Точинский.
Санкции за аннексию Крыма против России были введены в июне 2014 года, и ежегодно один продлеваются. Последний раз их продлили 12 июня 2019 года.
Согласно процедуре, теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС и обнародовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.
Санкции ЕС – это индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которые ответственные за нарушение территориальной целостности Украины, а также экономические санкции.
Эти ограничительные меры предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма; инвестиции в Крым; международный туризм в Крыму; экспорт ряда товаров и технологий в Крым.
- Ранее посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор обратился к Постоянному совету ОБСЕ в связи с продолжающейся агрессией России по отношению к Украине.
- В феврале президент США Дональд Трамп принял решение на год продлить антироссийские санкции за аннексию полуострова Крым Российской Федерацией.