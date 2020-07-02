Об этом говорится в заявлении G7 в Twitter.
Заявление появилось через несколько часов после информации об отставке Смолия.
“Независимый Нацбанк – фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку”, – заявили послы G7.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Накануне #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.