Послы стран-членов "Большой семерки" (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.

Об этом говорится в заявлении G7 в Twitter.

Заявление появилось через несколько часов после информации об отставке Смолия.

“Независимый Нацбанк – фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку”, – заявили послы G7.