Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили соболезнования близким погибших в результате катастрофы самолета в Иране.

Об этом сообщается на странице председательства группы поддержки послов G7 в Киеве.

“Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса “Международных авиалиний Украины”, которая произошла у Тегерана сегодня утром”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.