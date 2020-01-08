Об этом сообщается на странице председательства группы поддержки послов G7 в Киеве.
“Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса “Международных авиалиний Украины”, которая произошла у Тегерана сегодня утром”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Сегодня вечером в Иран вылетит самолет с экспертами и представителями украинских силовых ведомств для участия в расследовании катастрофы самолета Boeing-737.