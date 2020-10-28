Посол Беларуси в Аргентине (а также в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае) Владимир Астапенко второй раз за последний месяц подал в отставку, но теперь отозвал предыдущее заявление и изменил формулировку на "в связи с нарушением нанимателем законодательства".

Об этом сообщает TUT.by.

Белорусский посол уже подавал в отставку – 23 сентября он написал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон, но никакой реакции на это не получил. Астапенко решил отозвать предыдущее заявление и теперь подает в отставку “в связи с нарушением нанимателем законодательства”.

“Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа”, — заявил посол.