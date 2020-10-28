Об этом сообщает TUT.by.
Белорусский посол уже подавал в отставку – 23 сентября он написал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон, но никакой реакции на это не получил. Астапенко решил отозвать предыдущее заявление и теперь подает в отставку “в связи с нарушением нанимателем законодательства”.
“Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа”, — заявил посол.
- В ночь с 25 на 26 октября в Беларуси истек срок “народного ультиматума” лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской – она потребовала от Александра Лукашенко покинуть пост и освободить всех политзаключенных. Поскольку еетребования власти не рассмотрели, рабочие и студенты вышли на протесты утром 26 октября.
- Ранее сообщалось, что вслед за Литвой, Польшей и Германией Латвия и Эстония отозвали своих послов из Беларуси для консультаций. Представительства Латвии и Эстонии выразили солидарность с коллегами и заявили о недопустимости давления на Европейский Союз со стороны белорусских властей.