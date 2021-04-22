Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
21 квітня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Грузії, під час якої сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.
Зазначається, що Боднар детально розповів про зростаюче загострення безпекової ситуації на сході України, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов’язано з провокативними і дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму.
Шарашенідзе, своєю чергою, висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
- 7 травня минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій.
- 10 липня стало відомо, що посла України Ігоря Долгова викликали до МЗС Грузії через заяви експрезидента цієї країни, голови виконавчого комітету української Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. Це не вперше, коли в МЗС Грузії викликали посла України через заяви Саакашвілі. Подібна ситуація виникла в червні 2020 року.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у випадку з заявами Міхеїла Саакашвілі з приводу Грузії “відгрібає держава”.