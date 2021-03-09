Посол Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 00:02

Всего:

1410061 (+3261)

Болеют:

183628 (+3261)

Выздоровели:

1199229 (+975)

Умерло:

27204 (+76)

10 марта

00:51 Тапочки Черчилля продали на аукционе почти за $55 тысяч
00:38 Леди Гага в новом образе снимается в фильме о семье Гуччи: фото
00:29 Дженнифер Энистон рассказала о смысле татуировки на запястье
00:05 Минюст США отказался защищать указы Трампа, ограничивающие помощь иммигрантам

09 марта

23:49 Взрывчатка вблизи Капитолия: ФБР опубликовало видео с преступником
23:48 48 дней президентства: от Байдена ждут официальной пресс-конференции с журналистами
23:34 Средняя пенсия до 7 тыс.: Лазебная рассказала о разработанной системе
23:02 Французские стартапы подают жалобу на Apple, утверждая о нарушении конфиденциальности данных
22:50 США ввели санкции против чиновников Ирана, причастных к применению пыток
22:24 В США агенты ФБР могли найти тайник с золотом времен Гражданской войны, – СМИ
21:46 Американское круизное судно судится с пассажирами, инфицированными COVID-19
21:36 Убийство полицейского в Киеве: подозреваемую взяли под стражу
21:11 Bratz создал куклу в память о погибшей певице SOPHIE
21:10 Количество детей, нелегально прибывающих в США, возросло втрое
20:38 СБУ перекрыла канал поставки кокаина из Испании в Украину
20:16 Группа Go_A обновила песню, с которой выступит на «Евровидении-2021», – видео
20:13 США предоставили временную защиту мигрантам из Венесуэлы
20:09 Европейская компания отказывается от использования слова «нормальный» в рекламе косметики
20:04 Адвокат требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове Порошенко на допрос
20:00 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 9 марта
19:52 Майли Сайрус в новом клипе призвала вакцинироваться от COVID-19
19:37 Основатель Zoom подарил неизвестным лицам акции компании на $6 млрд
19:37 «Смешанная» работа станет нормой после пандемии
19:26 «Укрпошта» продаст киевский Главпочтамт на Крещатике
19:08 «Убейте меня»: в Мьянме монахиня призвала военных не стрелять в протестующих
18:58 Американская компания создаст турбогенератор для аэротакси и грузовых дронов
18:55 Белорусский Telegram-канал NEXTA выпустил фильм-расследование об имуществе Лукашенко
18:51 Омбудсмен сменила представителя на Донбассе. Прошлый устроил драку в отеле
18:41 Шеф-повар Моника: Кортни Кокс поделилась простым рецептом палтуса, – видео
18:23 Литвин идет в ректоры КНУ им. Шевченко
18:06 «Евросолидарность» требует закрыть курорт «Буковель» как очага вспышки COVID-19 на Прикарпатье
18:03 Александр Вонг извинился перед людьми, которые обвинили его в домогательствах
17:55 Нобелевская лауреатка Малала Юсуфзай будет создавать фильмы для Apple TV+
17:49 Тарас Шевченко стал рекордсменом по количеству установленных деятелю искусств памятников

Посол Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион раскритиковал решение Тернопольского городского совета о присвоении местному стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Вторник, 9 марта 2021, 22:16

Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

“Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-й батальона Шуцманшафта Романа Шухевича и требуем его немедленной отмены”, — отметил Лион, обратившись к МИД Украины, Тернопольской мэрии и Офису президента.

Решение о присвоении городскому стадиону имени Шухевича Тернопольский горсовет принял единогласно на сессии 5 марта — в 71-ую годовщину смерти деятеля.

“В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону название “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича”. Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта”, — отметил городской голова Сергей Надал, который и был инициатором переименования.

  • 1 января 2021 в Киеве состоялась традиционное шествие с факелами к годовщине дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века Степана Бандеры.
  • Посол Израиля в Украине Йоэль Лион осудил мероприятия в честь дня рождения Степана Бандеры, призвав украинцев “не прославлять коллаборационистов нацистского режима” и “примириться со своим прошлым”.
Теги: Израиль, Шухевич, посол

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook