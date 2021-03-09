Посол Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

“Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-й батальона Шуцманшафта Романа Шухевича и требуем его немедленной отмены”, — отметил Лион, обратившись к МИД Украины, Тернопольской мэрии и Офису президента.

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021

Решение о присвоении городскому стадиону имени Шухевича Тернопольский горсовет принял единогласно на сессии 5 марта — в 71-ую годовщину смерти деятеля.

“В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону название “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича”. Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта”, — отметил городской голова Сергей Надал, который и был инициатором переименования.