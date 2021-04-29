Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен засудила акцію до дня створення дивізії СС "Галичина", яка за участі кількох сотень осіб відбулася ввечері 28 квітня у Києві.

Про це вона написала в Twitter.

“Підрозділи Ваффен CC брали участь у найтяжчих воєнних злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не мають асоціюватися з ними”, – написала Фельдгузен.

Чи заборонена символіка СС “Галичина” в Україні?

Українська дивізія січових стрільців “Галичина” або 14-та гренадерська дивізія військ СС “Галичина” (нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS “Galizien”) — це підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини. Своєю чергою останнє була поліетнічною та мультинаціональною військовою силою нацистської Німеччини.

СС “Галичина” існувала у 1943–1945 роках і була укомплектована переважно з галичан. У 1945 дивізію було переукомплектовано, підрозділ набув нового статусу і нової назви — 1-ша Українська Дивізія Української національної армії.

У 2017 році на сторінці тодішнього очільника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича (наразі — нардепа), розгорілася суперечка через символіку дивізії “Галичина”.

Тоді В’ятрович заявив, що символ дивізії “ані в Україні, ані в жодній іншій країні світу не заборонений”. Також В’ятрович відповідав на запити журналістів, що ця символіка під заборону згідно з вимогами Закону України “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборона пропаганди їх символіки” не підпадає.

У травні 2020 року Окружний адміністративний суд Києві визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті щодо надання висновків про те, чи є символіка СС “Галичина” символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Тоді ОАСК зобов’язав Український інститут національної пам’яті та її посадових осіб утриматися від поширення висновків щодо цього.

У вересні минулого року Шостий апеляційний суд розглянув скаргу на рішення ОАСК і залишив позов без задоволення.

В’ятрович пояснював, що судовими рішеннями не надається відповідь на запитання щодо приналежності символіки до символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Водночас він висловив здивування щодо того, що суд фактично вирішив, що УІНП має не відповідати на звернення громадян щодо цього.