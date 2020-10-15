Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил, что ИТ-сообщество Беларуси само попросило Украину упростить процедуру переезда в страну.

Об этом он написал в Facebook.

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу Игорю Кизиму из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине.

“Сегодня, после длительного перерыва, вызванного, в том числе и COVID -19, был приглашен в МИД Республики Беларусь, где мне вручили ноту о якобы “недружественного, открыто дискриминационного шага со стороны Украины” в связи с указом президента Украины №420 / 2020 года, касающийся упрощения пребывания и трудоустройства белорусских специалистов в Украине”, – отметил посол.

“Сразу хочу оговориться, что встреча носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер и касалась не только этому вопросу. Но что касается именно этого вопроса, то у меня лично такая постановка вопроса вызвали определенное непонимание, а перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушении Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике “, – добавил Игорь Кизим.

Он отметил, указ Зеленского был принят в связи с обращениями тех же белорусских ИТ-специалистов, которым было высказано желание работать в Украине и их просьбами создать для этого более приемлемые условия их пребывания.

“При этом очевидно, что если такая просьба была высказана, значит их что-то не устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели поехать в другую страну и очевидно, что в силу многих обстоятельств, Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т.д.). и Украина готова людей принять. Так в чем же здесь “не дружественность”, – отметил дипломат.

По его словам, в контексте действий Украины нельзя не вспомнить указ президента Беларуси №420 от 2014 года.

“Указ касался оказания помощи украинцев, которые были вынуждены из-за развязанной Россией войны на украинском Донбассе бежать, в том числе, и в Беларусь. И речь сейчас не в численности украинцев, которых принял братский белорусский народ (спасибо ему за каждого украинца), а в готовности в трудный период оказать помощь тем, кто в ней нуждается. а бизнес, какой бы сферы он не касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, здесь нет “, – пояснил посол.

“Совпадение в номере (указа, – ред.), так сказать, показательное”, – добавил Кизим.