Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины. Он заявил о провокации белорусских пограничников.

Об этом сообщает издание TUT.by.

Кизима вызвало в Киев для консультаций Министерство иностранных дел Украины после того, как Беларусь передала России задержанных боевиков “ЧВК Вагнера” и заявлений Александра Лукашенко о том, что власти Украины вмешиваются во внутренние дела Беларуси.

Также Кизим рассказал, что во время пересечения украинско-белорусской границы его машину грубо досмотрели.

“Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений. При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения”, – сказал он.

Украинский посол сообщил, что не понимает, что хотели пограничники найти в багажнике. Он предполагает, что могли искать едва ли не оружие.

“Во всяком случае, инцидент для меня был неприятным. И как я понял, начальник пункта пропуска “Новая Гута” был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси”, – сказал Кизим.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.