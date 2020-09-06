Об этом он заявил в интервью dpa, передает DW.
“Пришло время наконец поразить господ в Кремле жесткой реакцией”, – заявил украинский посол.
При этом он добавил, что предложенного рядом немецких политиков прекращения проекта “Северный поток – 2” недостаточно.
По мнению Мельника, режим российского президента Владимира Путина “должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику”.
Украинский посол также предложил прекратить все европейские инвестиции в экономику России.
“Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения – это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлера, федерального правительства и немецкой общественности, которые были сознательно унижены”, – заявил дипломат.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
- Вчера, второго сентября, стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.