Посол Украины в Берлине Андрей Мельник предлагает ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил в интервью dpa, передает DW.

“Пришло время наконец поразить господ в Кремле жесткой реакцией”, – заявил украинский посол.

При этом он добавил, что предложенного рядом немецких политиков прекращения проекта “Северный поток – 2” недостаточно.

По мнению Мельника, режим российского президента Владимира Путина “должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику”.

Украинский посол также предложил прекратить все европейские инвестиции в экономику России.

“Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения – это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлера, федерального правительства и немецкой общественности, которые были сознательно унижены”, – заявил дипломат.