Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера почтить окончание Второй мировой войны совместно с послами России и Беларуси.

Об этом сообщило посольство Украины в Германии, ссылаясь на материал немецкой газеты Tagesspiegel.

Несколько недель тому назад три посла получили приглашение от Михаэля Мюллера. Он предложил 2 мая возложить венки в честь окончания Второй мировой войны в районе Берлин-Темпельхоф – перед домом, где 2 мая 1945 года немецкий генерал Гельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции войск.

“На первом плане этого мероприятия – чествование прежде всего российских, украинских и белорусских солдат Красной армии” – пояснили в мэрии Берлина.

Однако посол Украины отказался от участия в мероприятии. Мельник объяснил, что высоко ценит приглашение, поскольку это признание “неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от нацистского режима”, но не может участвовать в подобных мероприятиях вместе с представителем РФ.

“Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодняшний день 14 тысяч украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии. Ежедневно и еженощно моих соотечественников ранят и убивают”, – подчеркнул Мельник в комментарии изданию Tagesspiegel.

Он добавил, что именно поэтому письменно попросил бургомистра Берлина проявить понимание.

“Россия вопреки международному праву аннексировала Крымский полуостров и оккупировала значительную часть Донбасса”, – напомнил посол.

Он отметил, что “агрессивная политика хозяина Кремля” породила невиданное до сих пор отчуждение между украинцами и россиянами.

“Поэтому и совместное почтение памяти является немыслимым. Очень жаль, что городской глава, очевидно, плохо видит все эти шокирующие факты, от которых волосы встают дыбом. Нам, украинцам, хотелось бы видеть более тактичный подход, понимание и эмпатию”, – заявил Мельник.

Кроме того, он назвал неприемлемым тот факт, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма, и призвал его построить.