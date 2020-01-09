Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
“Посол Украины отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов”, – сказано в заявлении посольства.
Отмечается, что поводом для такой реакции украинского посла стало заявление послов Польши и Израиля в Украине с критикой официальных чествований Степана Бандеры, Андрея Мельника, Ивана Липы и других героев ОУН-УПА.
Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
- Напомним, по всей Украине 1 января прошли марши, посвященные годовщине рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
- В центре Киева состоялись традиционный марш и факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
- Посольство Польши в Украине раскритиковало слова спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко по поводу лидера украинских националистов Степана Бандеры.