Посол Украины в Израиле по ходу встречи в местном МИД пояснил израильской стороне "позицию о контрпродуктивности дискуссии, осуществляемой послом Израиля в Украине по внутренней украинской политике".

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

“Посол Украины отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов”, – сказано в заявлении посольства.

Отмечается, что поводом для такой реакции украинского посла стало заявление послов Польши и Израиля в Украине с критикой официальных чествований Степана Бандеры, Андрея Мельника, Ивана Липы и других героев ОУН-УПА.

Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.