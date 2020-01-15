Посольства Германии и Канады в Украине обеспокоены возможным принятие законопроекта Президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Об этом сообщили пресс-службы посольств.

“Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!”- говорится в заявлении посольства Германии.

роме того, в дипредставительстве Канады подчеркнули, что законопроект № 2598 ограничивает демократические процессы.

“Германия разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ЕС”, – говорится в сообщении.

Напомним, верховная Рада Украины сегодня должна рассмотреть законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти для направления его в Конституционный суд.