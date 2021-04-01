Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Несмотря на то, что Хорватия до 15 апреля продлил ограничения на пересечение границы, украинцы могут посещать страну при определенных условиях

В частности, на въезд имеют право граждане Украины на исключительных основаниях:

1. Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми.

2. Пограничники.

3. Работники в транспортной отрасли.

4. Дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей.

5. Лица, путешествующие транзитом.

6. Лица, путешествующие с целью обучения.

7. Моряки.

8. Лица, путешествующие с туристической целью при наличии документального подтверждения об уплате в полном объеме на планируемый период пребывания отеля/апартаментов/кемпов/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

9. Лица, путешествующие по неотложным личных/семейных причин, деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны) имеют другие экономические интересы.

10. Лица, которые подали прошение в полицию на работу и проживание в Хорватии, в том числе ИТ фрилансеры (digital nomads), при условии, что компетентный орган Хорватии принял положительное решение на их проживание в Хорватии.

Разрешение на въезд в Хорватию будет предоставлено при наличии подтверждения основания въезда и одного из следующих документов:

документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2, определяют совместно страны Европейского Союза, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы. При условии пребывания в Хорватии более 10 дней, тест необходимо повторить на территории Хорватии до 10-го дня с даты выдачи предварительного теста;

документ, подтверждающий вакцинацию лица от Covid-19, которая была привита второй дозой вакцины не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу, то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

документ, содержащий информацию о положительном ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, подтверждающий, что лицо оправилась от вируса SARS-CoV-2 в течение 180 дней, документ должен быть получен не ранее 11 дней до момента въезда в Хорватию, или подтверждение врача, лицо болела Covid-19;

въезд в Хорватию может быть разрешен при условии пребывания на самоизоляции 10 дней или сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет и за отрицательного результата – выход из самоизоляции.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста, быстрого теста на антиген или подтверждения врача, лицо болела Covid-19.

Лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов.). Также им будет назначена 14 -дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста на деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный.

Граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения (Сисачко-Мославачка жупания, часть Загребской и Карловацкой жупаний), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Лица, которые направляются Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12:00 с момента въезда. В противном случае человеку автоматически назначается самоизоляция.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки – такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.