Посольство РФ відреагувало на висилку дипломатів з країн Балтії твітом про «маленький член»

ЗеПорушення

47

Всего нарушений

3

Максимум без нарушений
19:17 В Пуерто-Рико повідомили про пік епідемії коронавірусу
18:48 Прем’єр Канади Трюдо із дружиною вакцинувалися проти COVID-19: фото
18:38 Екснаречена Кличка запроторила до в’язниці колишнього бойфренда
17:51 Американець заблукав у національному парку: як його знайшов користувач Twitter
17:04 «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги на Великодні свята
16:58 Космічний корабель SpaceX з астронавтами на борту успішно пристикувався до МКС: відео
16:19 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 24 квітня
15:39 У Євросоюзі готують саміт на травень: обговорять клімат і відносини з РФ
15:11 У США відновили використання COVID-вакцини Johnson & Johnson
15:10 Продажі Hermès зросли на 44%: лідером стали сумки
14:51 Honda анонсувала перехід на виробництво електрокарів
14:36 Смертність від COVID-19 в Ізраїлі впала до нуля
14:07 Ізраїль рекомендує навіть вакцинованим громадянам не відвідувати Україну
14:01 Репера Lil Mosey оголосили в розшук у справі про зґвалтування
13:33 «Нацкорпус» вимагає вибачень від телеканалу «Дом» через сюжет про «радикалів в Україні»
13:20 Поблизу Балі знайшли частини субмарини, що зникла, 53 членів екіпажу вважають загиблими
12:58 На зниклому підводному човні в Індонезії закінчився кисень
11:08 Байден попередив Ердогана, що визнає геноцид вірмен
09:37 Через марафон у Києві у неділю буде перекрито рух: перелік вулиць
09:09 ПЦУ відкрила під Києвом шелтер для жертв домашнього насильства
08:35 В Україні зареєстрували понад 12 тис. нових випадків COVID-19
07:59 Вперше за останні 13 років українські лікарі пересадили кістковий мозок
02:23 У США смертність внаслідок коронавірусу перевищила показники пандемії грипу 100 років тому
01:13 У світі скоротилося виробництво автомобілів через брак напівпровідників
00:59 Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо криміналізації контрабанди
00:40 Темношкіра балерина домоглася компенсації через расизм та подовження контракту
00:11 Авіакомпанія ОАЕ сплатила понад 3,7 млн гривень через польоти над окупованим Кримом
00:04 У дітей чорнобильців немає особливих мутацій ДНК, – дослідження

23 апреля

23:30 Путін назвав «Л/ДНР» як суб’єктів і фактично денонсував Мінські угоди — Резніков

Посольство РФ відреагувало на висилку дипломатів з країн Балтії твітом про «маленький член»

Посольство Російської Федерації у Білорусі обурилося рішенням Литви, Латвії та Естонії вислати дипломатів та відповіло образливим твітом.

Суббота, 24 апреля 2021, 18:56

Реакція дипломатичного відомства з’явилася у Twitter.

Зокрема, російське посольство ретвітнуло повідомлення про рішення країн Балтії вислати російських дипломатів на знак солідарності із Чехією та залишило хамський підпис.

“Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена – вибір за вами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 квітня, Литва, Латвія та Естонія оголосили, що вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Як відомо, минулого тижня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.

Теги: висилка дипломатів, посольство РФ

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook