Об этом говорится в видеообращении атташе по вопросам армии и обороны, полковника Томаса Воффорда, опубликованном на Facebook-странице посольства США в Украине.

Видео было записано по случаю годовщины обстрела Мариуполя российско-оккупационными войсками. Обстрел из реактивных систем залпового огня “Град” и “Ураган” произошел 24 января 2015 года. Тогда погибли 30 человек и более 100 были ранены.

“Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв дерзких обстрелов Мариуполя подконтрольными России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей”, – отметил полковник.

П’ята річниця обстрілу Маріуполя 🇺🇦 П’ять років тому в цей день в наслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками загинуло 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала своїх зобов’язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України.

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🇺🇸 Five years ago today, the shelling of Mariupol by Russian-backed militants resulted in 30 killed and over 100 injured. Russia has failed to implement its Minsk Agreements commitments and continues to fuel humanitarian, economic, and environmental crises. Russia must implement a true ceasefire, withdraw its forces, support the disbanding of the illegal armed groups operating in eastern Ukraine, and respect Ukraine’s internationally recognized borders and sovereignty. Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Четвер, 23 січня 2020 р.

Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает разжигать начатый ею гуманитарный, экономический и экологический кризис. Полковник Воффорд уточнил, что в результате войны на Донбассе уже погибли более 13 тысяч украинцев.

“Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, способствовать расформированию незаконных вооруженных сил, которые действуют на востоке Украины, а также уважать международно признанные границы Украины и ее суверенитет. США твердо стоят на стороне Украины. Слава Украине!” – заявил он.