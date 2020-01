П’ята річниця обстрілу Маріуполя

🇺🇦 П’ять років тому в цей день в наслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками загинуло 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала своїх зобов’язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України.

.

🇺🇸 Five years ago today, the shelling of Mariupol by Russian-backed militants resulted in 30 killed and over 100 injured. Russia has failed to implement its Minsk Agreements commitments and continues to fuel humanitarian, economic, and environmental crises. Russia must implement a true ceasefire, withdraw its forces, support the disbanding of the illegal armed groups operating in eastern Ukraine, and respect Ukraine’s internationally recognized borders and sovereignty.

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Четвер, 23 січня 2020 р.