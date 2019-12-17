Посольство Соединенных Штатов Америки осудило насилие возле Верховной Рады Украины, которое случилось сегодня во время протестов против принятия закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

“Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады”, – заявили американские дипломаты.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.