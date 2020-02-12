Американские дипломаты отреагировали на увольнение Андрея Богдана с поста главы Офиса Президента Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте диппредставительства.

Как сообщалось ранее, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.

Посольство США поблагодарило Богдана за партнерство и выразило надежду на эффективное сотрудничество с новым главой ОПУ.

“Мы благодарим Андрею Богдану за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком”, — говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщали, что в Государственном департаменте США адвокату американского президента Рудольфу Джулиани советовали избегать контактов с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Богданом.