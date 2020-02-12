Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте диппредставительства.
Как сообщалось ранее, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.
Посольство США поблагодарило Богдана за партнерство и выразило надежду на эффективное сотрудничество с новым главой ОПУ.
“Мы благодарим Андрею Богдану за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком”, — говорится в сообщении.
Ранее американские СМИ сообщали, что в Государственном департаменте США адвокату американского президента Рудольфу Джулиани советовали избегать контактов с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Богданом.
- Накануне Андрей Ермакозвучил ключевые направления, которыми будет заниматься на новой должности. Это прекращение войны на Донбассе, внешнеполитическое направление, региональная политика, инвестиции.
- #Буквы разбирались в причинах увольнения Андрея Богдана и вспомнили, как экс-руководитель ОПУ стал главным героем фотожаб 2019-го года.