Про це йдеться на сайті дипвідомства.
Зазначається, що обробка неімміграційних віз для недипломатичних поїздок буде припинена. Норми набирають чинності 12 травня.
У посольстві наголосили, що ці скорочення послуг необхідні у зв’язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про свій намір заборонити представництву США в Росії наймати на роботу іноземних громадян.
Крім того, посольство рекомендує громадянам США, що перебувають в РФ і у яких закінчилася віза покинути Росію до 15 червня, крайнього терміну, встановленого урядом РФ.
“Нам шкода, що дії уряду Росії змусили нас скоротити штат співробітників консульства на 75%, і будемо прагнути запропонувати громадянам США якомога більше послуг”, – йдеться у повідомленні.
- У четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.
- Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.
- Європейський Союз висловив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
- Напередодні Путін порівняв західні країни, в тому числі й США, із персонажем Редьярда Кіплінга тигром Шерханом та шакалами.
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США навіть не розраховували, що Росія так швидко відреагує на нові економічні санкції.