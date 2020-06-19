Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
“В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов”, – сказано в заявлении.
При этом, в посольстве прямо не указали ни одной фамилии. Но сообщение посольства восприняли, как попытку встать на сторону Порошенко, так как в день обращения, 18 июня, состоялось судебное заседание по избранию ему меры пресечения.
- Напомним, 10 июня Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы. Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
- Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года. В четверг, 18 июня, в Печерском суде Киева должно было состояться заседание по избранию Порошенко меры пресечения, в связи с чем похороны его отца были перенесены на пятницу, 19 июня.
- 18 июня Петр Порошенко, а также его сторонники, приехали к зданию суда. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения на 1 июля.