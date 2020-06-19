Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине, в день избрания меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко, заявило, что система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

“В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов”, – сказано в заявлении.

При этом, в посольстве прямо не указали ни одной фамилии. Но сообщение посольства восприняли, как попытку встать на сторону Порошенко, так как в день обращения, 18 июня, состоялось судебное заседание по избранию ему меры пресечения.