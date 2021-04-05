Посольство США в Украине возобновило проведение собеседований на получение иммиграционных виз, однако обработка запросов на новые туристические и деловые визы до сих пор приостановлена из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте посольства.

“Начиная с 1 апреля 2021, посольство будет назначать собеседования для обработки дел всех категорий иммиграционных виз, включая визы К и диверсификационные визы. Пока ситуация в значительной степени не улучшится, количество собеседований будет очень ограниченным. Определенное количество времени нужно будет потратить на те иммиграционные дела, которые накопились за этот период и ждут обработки. Даже если сейчас запись на собеседования является открытой, это не значит, что вы сразу сможете назначить себе собеседование”, – говорится в сообщении.

Поскольку приоритетной задачей будет обработка иммиграционных виз, посольство не будет иметь полной способности для обработки неиммиграционных виз.

“Мы будем продолжать проводить ограниченное количество собеседований в критически важных категориях виз, в основном для членов морских и авиационных экипажей C1 / D, а также для небольшого количества студенческих виз и виз, которые подкреплены петициями. Мы не можем назначать собеседования на получение виз B1 / B2 (ведения бизнеса и туризм), и не можем сообщить дату, когда такие собеседования снова начнут назначаться. Если вы оплатили визовый сбор, оплата будет действительной и вы сможете назначить собеседование в стране, где вы его оплатили, до 30 сентября 2022 года”, – отметили в посольстве.

В то же время процедура обновления виз будет происходить по почте без назначения собеседований.