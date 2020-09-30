Соответствующий сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.
Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.
Посольство проинформировало о гибели женщины вечером, отметив, что чиновники способствуют установлению обстоятельств ее смерти.
“С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти”, — говорится в сообщении.
Пока неизвестно, какую должность занимала женщина, которая погибла.
- Представитель МВД Артем Шевченко сообщал, что правоохранители рассматривают несколько версий относительно обстановки смерти сотрудницы посольства США.