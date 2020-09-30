Посольство США в Украине отреагировало на гибель сотрудницы дипведомства в Киеве.

Соответствующий сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Посольство проинформировало о гибели женщины вечером, отметив, что чиновники способствуют установлению обстоятельств ее смерти.

“С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти”, — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какую должность занимала женщина, которая погибла.