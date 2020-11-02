Посольство США призвало Украину искать выход из конституционного кризиса

США призвали к диалогу все стороны конфликта, связанного с отменой Конституционным Судом Украины 27 октября норм об уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных и умышленное непредставление деклараций.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook.

“Призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно бороться с коррупцией и продолжать закрепленный в Конституции Украины европейский и евроатлантический курс”, – заявили американские дипломаты.

Кроме США “с растущей обеспокоенностью” следят за событиями, связанными с решением Конституционного Суда, Великобритания, Канада, Япония, Германия и весь Евросоюз, уточнили в посольстве.