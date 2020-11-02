Covid-19 Украина

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Посольство США призвало Украину искать выход из конституционного кризиса

США призвали к диалогу все стороны конфликта, связанного с отменой Конституционным Судом Украины 27 октября норм об уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных и умышленное непредставление деклараций.

Понедельник, 2 ноября 2020, 14:48

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook.

“Призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно бороться с коррупцией и продолжать закрепленный в Конституции Украины европейский и евроатлантический курс”, – заявили американские дипломаты.

Кроме США “с растущей обеспокоенностью” следят за событиями, связанными с решением Конституционного Суда, Великобритания, Канада, Япония, Германия и весь Евросоюз, уточнили в посольстве.

Напомним, 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.

  • 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ. Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
  • Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить прежнее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
  • Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Теги: рішення КСУ, посольство США в Украине, КСУ

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