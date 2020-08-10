Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине снова начало выдачу студенческих виз. Действующими остаются ограничения в выдаче остальных типов въездных виз.

Об этом посольство сообщило у Facebook.

Посольство возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме – только для студентов.

“Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы”, – заявил Генеральный консул Посольства США в Киеве Джон Баллард.

В дипломатическом представительстве уверяют, что возобновят предоставление услуг по получению других типов виз, как только появится такая возможность.