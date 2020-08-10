Об этом посольство сообщило у Facebook.
Посольство возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме – только для студентов.
“Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы”, – заявил Генеральный консул Посольства США в Киеве Джон Баллард.
В дипломатическом представительстве уверяют, что возобновят предоставление услуг по получению других типов виз, как только появится такая возможность.
- Напомним, по состоянию на 17 апреля в США 22 миллиона человек остались без работы из-за коронавируса.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.