Такую версию озвучили в посольстве Венгрии в Украине.

Так, дипломаты заявили, что это был не гимн, а “национальная молитва венгров”. При этом отмечается, что скандальная видеозапись была сделана после того, как присутствующие депутаты спели гимн Украины.

“Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерских национальных цветов (красно-бело-зеленый). Они сохраняются и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, проживающими в Украине”, – отметили в посольстве.

В дипведомством отметили, что не разделяют интерес к этому инциденту, поскольку десятилетиями венгры на Закарпатье во время торжеств “поют национальную венгерскую молитву”. Дипломаты надеются, что “традиция будет беспрепятственно продолжаться в Украине”.