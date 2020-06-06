Посольство Украины в США с 9 июня возобновляет прием посетителей по консульским вопросам. Консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Отмечается, что консульский прием будет проводится по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:

по паспортным вопросам – на сайте ukremb.net;

по вопросам нотариата – через электронный адрес [email protected]gov.ua (в обращении просят указать запрашиваемое нотариальное действие, фамилию и имя заявителя и контактный номер телефона)

по вопросам гражданства на постоянное проживание и истребования – через электронный адрес [email protected]

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.

При посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:

приходить на прием в назначенное время;

иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия;

использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

С консульским вопросам просят обращаться на электронную почту consu[email protected] В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на горячую линию (+1) 202322 2616.