Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
Отмечается, что консульский прием будет проводится по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:
- по паспортным вопросам – на сайте ukremb.net;
- по вопросам нотариата – через электронный адрес [email protected]gov.ua (в обращении просят указать запрашиваемое нотариальное действие, фамилию и имя заявителя и контактный номер телефона)
- по вопросам гражданства на постоянное проживание и истребования – через электронный адрес [email protected]
Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.
При посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:
- приходить на прием в назначенное время;
- иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия;
- использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).
С консульским вопросам просят обращаться на электронную почту consu[email protected] В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на горячую линию (+1) 202322 2616.
- Посольство Украины в Венгрии частично возобновило прием граждан.