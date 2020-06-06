Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Отмечается, что консульский прием будет проводится по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:

  • по паспортным вопросам – на сайте ukremb.net;
  • по вопросам нотариата – через электронный адрес [email protected]gov.ua (в обращении просят указать запрашиваемое нотариальное действие, фамилию и имя заявителя и контактный номер телефона)
  • по вопросам гражданства на постоянное проживание и истребования – через электронный адрес [email protected]

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.

При посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:

  • приходить на прием в назначенное время;
  • иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия;
  • использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

С консульским вопросам просят обращаться на электронную почту consu[email protected] В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на горячую линию (+1) 202322 2616.

 