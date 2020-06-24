Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров "Слуги народа", выглядит как оправдание для них.

Об этом Оксана Романюк заявила в комментарии #Буквам.

“Что касается комментария самой Аллахвердиевой, то, к сожалению, это выглядит как оправдание руководителей “слуг”. Я понимаю, что иногда может быть морально сложно одному человеку идти против своего руководства – не все на это готовы. Но в таком случае, где голос женщин-депутатов от партии “СН”, которые могли бы ее поддержать? Отсутствие осуждения от представительниц этой фракции, выглядит как молчаливое одобрение ситуации, когда мужчины – партийные лидеры – обсуждают внешность женщины или называют ее “бабой”, – отметила директор ИМИ, подчеркнув, что из-за такой “терпимости” подобные ситуации будут повторяться.

По мнению Оксаны Романюк, реакция главы партии Александра Корниенко, где он извинился перед Аллахвердиевой, но при этом заявил, что видео “смонтировано” и слова “вырваны из контекста”, выглядит еще большим скандалом.

“Потому что получилось не признание вины, а попытка переложить ее на какие-то внешние факторы, на мифический “монтаж”. “Это не я, это оно”. Я думаю, что теперь лидеры партии “Слуга народа” просто обязаны организовать обучение по гендерному балансу в своей фракции. Только после этого поверю, что они действительно жалеют и готовы приложить усилия, чтобы исправиться”, – отметил Романюк.

Что касается корней самого сексизма, который часто встречается не только в украинской политике, то, по мнению Оксаны Романюк, тут проблема и в воспитании, и в влиянии медиа, и в социально-экономических связях, и в наследии СССР.

“Я думаю, резко решить ее невозможно. Помочь может системное публичное “наказание” для политиков-сексистов. Кампании, аналитика, образование – чтобы субъекты в различных сферах понимали негативные последствия сексизма. А также примеры в медиа, чтобы женщины видели других успешных женщин и не боялись становиться более публичными”, – подытожила директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк.

https://www.facebook.com/bykvu/videos/314375586267802/

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”. В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да”.