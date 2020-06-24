Об этом Оксана Романюк заявила в комментарии #Буквам.
“Что касается комментария самой Аллахвердиевой, то, к сожалению, это выглядит как оправдание руководителей “слуг”. Я понимаю, что иногда может быть морально сложно одному человеку идти против своего руководства – не все на это готовы. Но в таком случае, где голос женщин-депутатов от партии “СН”, которые могли бы ее поддержать? Отсутствие осуждения от представительниц этой фракции, выглядит как молчаливое одобрение ситуации, когда мужчины – партийные лидеры – обсуждают внешность женщины или называют ее “бабой”, – отметила директор ИМИ, подчеркнув, что из-за такой “терпимости” подобные ситуации будут повторяться.
По мнению Оксаны Романюк, реакция главы партии Александра Корниенко, где он извинился перед Аллахвердиевой, но при этом заявил, что видео “смонтировано” и слова “вырваны из контекста”, выглядит еще большим скандалом.
“Потому что получилось не признание вины, а попытка переложить ее на какие-то внешние факторы, на мифический “монтаж”. “Это не я, это оно”. Я думаю, что теперь лидеры партии “Слуга народа” просто обязаны организовать обучение по гендерному балансу в своей фракции. Только после этого поверю, что они действительно жалеют и готовы приложить усилия, чтобы исправиться”, – отметил Романюк.
Что касается корней самого сексизма, который часто встречается не только в украинской политике, то, по мнению Оксаны Романюк, тут проблема и в воспитании, и в влиянии медиа, и в социально-экономических связях, и в наследии СССР.
“Я думаю, резко решить ее невозможно. Помочь может системное публичное “наказание” для политиков-сексистов. Кампании, аналитика, образование – чтобы субъекты в различных сферах понимали негативные последствия сексизма. А также примеры в медиа, чтобы женщины видели других успешных женщин и не боялись становиться более публичными”, – подытожила директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк.
Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.
В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да”.
- Корниенко, первым отреагировавший на публикацию видео, принес извинения от себя и от имени Давида Арахамии “за фривольные слова”. Но при этом отметил, что запись смонтирована, слова вырваны из контекста, и ничего из того, что звучало в разговоре, не имело отношения к Ирине Аллахвердиевой.
- Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Давид Арахамия заявил о том, что коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой все делают комплименты, а обнародованный диалог с главой партии “Слуга народа” Александром Корниенко является монтажом.
- “Слуга народа” Гео Лерос заявил, что крайне негативно относится к словам своих коллег по фракции.