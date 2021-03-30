Во вторник, 30 марта, Верховная Рада поддержала постановление "об осуждении" акции протеста на Банковой, состоявшейся 20 марта.

#Буквы рассказывают, как голосовали депутаты.

Парламент принял это постановление 237 голосами при 226 необходимых. Больше всего голосов дали депутаты фракции “Слуги народа” — 214.

Поддержку этому постановлению не высказал 31 депутат фракции. 30 из них отсутствовали. Не голосовала только один депутат — Галина Михайлюк.

По 9 голосов дали депутатские группы “За майбутне” и “Довира”. Среди депутатов из группы “За майбутне” за проголосовали: Батенко, Герега, Дубневич, Лубинец, Поляков, Скороход, Урбанский, Шаповалова, Юрчишин. Остальные или не голосовали, или отсутствовали.

В группе “Довира” постановление поддержали: Бакунец, Вельможный, Горват, Кулинич, Люшняк, Поляк, Приходько, Сухов и Шахов. Остальные или не голосовали, или отсутствовали.

Среди внефракционных депутатов голоса дали: Иванисов, Новинский, Магомедов, спикер Разумков и вице-спикер Стефанчук. Остальные или не голосовали, или отсутствовали.

1 внефракционный депутат — Гео Лерос — проголосовал против. Так же проголосовала половина фракции “Голоса”: Бобровская, Васильченко, Клименко, Лозинский, Осадчук, Пипа, Рахманин, Совсун, Стефанишина, Устинова. Еще 10 депутатов или не голосовали, или отсутствовали.

Фракция “Батькивщины” не дала ни одного голоса в поддержку постановления. 4 депутата (Власенко, Кириленко, Лабунская, Шкрум) воздержались. Остальные или не голосовали, или отсутствовали

“Оппозиционная платформа — За життя” отсутствовала в полном составе.

Депутаты фракции “Европейской Солидарности” во время голосования в знак протеста встали и подняли вверх свои карточки. Поэтому в системе голосований фракция обозначена как отсутствующая в полном составе.

О содержании постановления и спорах между депутатами во время ее принятия — в материале.