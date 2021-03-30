#Буквы рассказывают, как голосовали депутаты.
Парламент принял это постановление 237 голосами при 226 необходимых. Больше всего голосов дали депутаты фракции “Слуги народа” — 214.
Поддержку этому постановлению не высказал 31 депутат фракции. 30 из них отсутствовали. Не голосовала только один депутат — Галина Михайлюк.
По 9 голосов дали депутатские группы “За майбутне” и “Довира”. Среди депутатов из группы “За майбутне” за проголосовали: Батенко, Герега, Дубневич, Лубинец, Поляков, Скороход, Урбанский, Шаповалова, Юрчишин. Остальные или не голосовали, или отсутствовали.
В группе “Довира” постановление поддержали: Бакунец, Вельможный, Горват, Кулинич, Люшняк, Поляк, Приходько, Сухов и Шахов. Остальные или не голосовали, или отсутствовали.
Среди внефракционных депутатов голоса дали: Иванисов, Новинский, Магомедов, спикер Разумков и вице-спикер Стефанчук. Остальные или не голосовали, или отсутствовали.
1 внефракционный депутат — Гео Лерос — проголосовал против. Так же проголосовала половина фракции “Голоса”: Бобровская, Васильченко, Клименко, Лозинский, Осадчук, Пипа, Рахманин, Совсун, Стефанишина, Устинова. Еще 10 депутатов или не голосовали, или отсутствовали.
Фракция “Батькивщины” не дала ни одного голоса в поддержку постановления. 4 депутата (Власенко, Кириленко, Лабунская, Шкрум) воздержались. Остальные или не голосовали, или отсутствовали
“Оппозиционная платформа — За життя” отсутствовала в полном составе.
Депутаты фракции “Европейской Солидарности” во время голосования в знак протеста встали и подняли вверх свои карточки. Поэтому в системе голосований фракция обозначена как отсутствующая в полном составе.
О содержании постановления и спорах между депутатами во время ее принятия — в материале.
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
29 марта Ратушного поместили под домашний арест.
- 24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
- По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.